Polícia captura Bicudo, apontado como chefe do tráfico no Morro do Amor

Um homem, de 43 anos, apontado como o chefe do tráfico de drogas no Morro do Amor, em São João de Meriti, foi capturado pela Polícia nesta quinta (17). Luiz Antônio Vilela da Silva, conhecido também como Micru ou Bicudo, foi encontrado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e voltou ao sistema prisional cerca de 12 anos após ser preso pela última vez.

Suspeito de integrar a facção Comando Vermelho, Bicudo estava sendo procurado pela morte de sua própria companheira. Ele foi condenado por feminicídio e foi localizado depois que agentes do 21º BPM (São João de Meriti) receberam informações oriundas de denúncias anônimas contra ele.

Leia também:

➢ Polícia prende Luiz Cicatriz, chefão do Comando Vermelho em Niterói; Vídeo!

➢ Idoso é preso após ataque a garota de programa e cliente em casa de prostituição de SG

Ele já teria envolvimento com organizações criminosas há cercas de duas décadas, de acordo as investigações. Ele estaria entre os mandantes do incêndio em um ônibus, que marcou o período antes da ocupação do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, em 2010. Ele foi levado para a 64ª DP (São João de Meriti) e conduzido para o Presídio José Frederico Marques, onde permanece preso.