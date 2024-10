Policiais fazem retirada de barricadas em diferentes bairros de Niterói

Agentes policiais realizaram a retirada de barricadas e a liberação de vias na rua Tenente Osório, na Vila Ipiranga e na Rua Dr. Nilo Peçanha, no Caramujo, regiões de diferentes bairros de Niterói, na manhã desta quinta feira. A ação teve início ás 8 horas da manhã e foi finalizada por volta do meio dia.

A 'Operação Força Total' ocorreu sem alterações e as vias foram desobstruídas, devolvendo o direito de ir e vir da população e trânsito dos serviços públicos. Dois pontos da região estavam obstruídos e quatro toneladas de material foram retirados do local.



Fizeram parte da operação as equipe de demolição do 4ºComando de Policiamento de Área, de Operações e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12ºBPM (Niterói).