Advogado é morto por homens com roupas camufladas na Baixada Fluminense

O advogado Luiz Gustavo da Silva Paixão de 47 anos, foi morto á tiros em um sítio em Seropédica, na Baixada Fluminense, por homens que usavam roupas camufladas, nesta quarta feira (16). A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), investiga o caso.

Policiais do 24º BPM (Queimados), foram acionados para o sítio que fica no bairro Carretão, por um familiar de Luiz Gustavo, que ouviu o barulho dos tiros. Ao chegarem no local, os agentes isolaram a área para a realização da perícia. O corpo do advogado foi encaminhado ao IML de Campo Grande, zona oeste do Rio.

Os relatos de testemunhas informam que Luiz atuava nos municípios de Seropédica e Japeri, localizados na Baixada. Ele defendeu o miliciano Marcelo Barros Macabu, acusado de extorquir dinheiro de comerciantes e moradores de Seropédica.



Marcelo seria ligado ao Bonde do Zinho. Ele foi baleado e preso no dia 17 de setembro deste ano, em um confronto com á Polícia Militar enquanto cobrava taxas ilegais de comerciantes no Centro do município.