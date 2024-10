Polícia Civil prende homem que ajudou amigo a matar a própria mãe

Segundo os agentes, ele foi o primeiro a desferir golpes de faca na vítima, que na época do fato tinha 53 anos - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da 121ª DP (Casimiro de Abreu) prenderam, nesta quarta-feira (16/10), um homem condenado por feminicídio. Ele foi capturado na residência dele, localizada no bairro Santa Terezinha, em Casimiro de Abreu, Região Serrana do Rio, após trabalho de inteligência.

De acordo com as investigações, o autor é acusado de ajudar um amigo a matar a própria mãe, identificada como Eliana Machado Trugilo, em março de 2020. Segundo os agentes, ele foi o primeiro a desferir golpes de faca na vítima, que na época do fato tinha 53 anos.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória. Na delegacia, os agentes constataram que ele possui anotações criminais por tentativa de homicídio, ameaça e lesão corporal e foi condenado a 16 anos e quatro meses de reclusão.