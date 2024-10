Quadrilha é presa por envolvimento com tráfico de animais silvestres

A Polícia Militar efetuou mais uma operação contra o tráfico de animais silvestres nesta quinta-feira (17). Segundo informações repassadas pela corporação, os criminosos mantinham grupos em aplicativos de troca de mensagens, onde os animais eram comercializados com anúncios, vídeos e preços. Até agora, quatro suspeitos foram presos, além da apreensão de diferentes espécies.

A operação, batizada como “Garra da Lei”, teve início depois de mais de um ano de investigação e cumpre mandados de busca e apreensão na capital, na Baixada Fluminense, na Região dos Lagos e em municípios do Norte e Noroeste do estado do Rio. Os criminosos foram encaminhados para a Delegacia de Proteção do Meio Ambiente (DPMA).

De acordo com os investigadores do caso, os integrantes da organização comercializavam diversas espécies de animais, como macacos-pregos, saguis, papagaios, tucanos, jacarés, sapos, cobras, tartarugas e outros bichos.

Em maio de 2023, deram-se início às investigações sobre o caso, após agentes da 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) prenderem em flagrante caçadores de animais silvestres que tentavam retirar um bicho-preguiça de seu ambiente natural, na área de preservação ambiental localizada na Floresta da Tijuca.