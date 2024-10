Polícia autua proprietário de motel em SG por crime de extração irregular de água

Na última quarta-feira (16), após denúncias, policiais da 74ª DP (Alcântara) realizaram diligência no Motel Moulin Rouge, localizado na RJ -104, próximo ao Morro da Viúva e comunidade do Brejal, em São Gonçalo. Segundo testemunhas, o estabelecimento estaria recebendo e abrigando criminosos ligados ao tráfico de drogas da localidade quando haviam operações policiais.

A denúncia relatava ainda que o estabelecimento, se valendo da proteção dos traficantes, realizava furto de energia e de água direto da rede externa de abastecimento, o que prejudicava toda a comunidade vizinha, devido ao grande consumo por parte do local.

Os Policiais da 74ª DP (Alcântara) e técnicos das empresas ENEL e Águas do Rio realizaram a fiscalização do Motel e constataram que o local explorava de forma ilegal o abastecimento de água, através de um poço artesiano, sem possuir qualquer autorização legal.

Já em relação à denúncia da associação com traficantes, não foram localizados os criminosos no interior do Motel Moulin Rouge, já que não ocorria, no momento da ação dos agentes, nenhuma operação policial.



O gerente do estabelecimento foi conduzido e ouvido na Delegacia, enquanto o proprietário do Motel Moulin Rouge foi autuado pelo crime de Extração irregular de Recursos Minerais ( Lei 9.605/98 - Sanções Penais do Meio Ambiente).