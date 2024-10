Policial é preso tentando levar 1kg de drogas para presídio no Rio

Caso aconteceu no maior complexo penitenciário do Rio - Foto: Divulgação/Seap

Um policial penal foi preso em flagrante após tentar entrar com 1,3 kg de drogas em uma prisão no Rio nesta terça-feira (14). O crime aconteceu na entrada da Lemos de Brito, penitenciária onde ele trabalhava no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio. O material foi encontrado durante revista feita pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Segundo relatos iniciais, a carga de drogas incluía maconha e cocaína. O material foi apreendido e levado para análise. O policial foi levado para Delegacia da Polícia Civil e permanece preso. A prisão fez parte de uma ação da Secretaria para combater a entrada de drogas em unidades prisionais no Estado do Rio.

