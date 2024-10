Policiais Militares prendem dois acusados de tráfico de drogas em Niterói

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam dois homem sob acusação de tráfico de drogas na rua Rua Zita de Carvalho Ferreira, São Lourenço, em Niterói na tarde desta segunda feira (14). Os agentes também apreenderam drogas e uma arma de fogo.

Uma guarnição do GAT fazia um patrulhamento na região tentando reprimir o tráfico de drogas, no momento em que encontrou homens fazendo a venda dos entorpecentes. Ao se aproximarem para realizar a abordagem, os criminosos tentaram fugir do local, eles foram contidos pelos agentes, mas acabaram sendo levemente feridos.

O s criminosos foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, localizado no Fonseca e posteriormente até á 76ª DP (Niterói) para registro e autuação em flagrante delito.



Os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm, 160 pinos de cocaína, 85 invólucros de skunk, 81 pedras de crack, 34 invólucros de maconha, R$ 30,00 em espécie e 2 radiotransmissores.