Homem é preso e adolescente é apreendido com drogas em Maricá

Uma ação do 12° BPM (Niterói) na Comunidade da Linha, em Maricá, terminou com um homem, de 30 anos, preso e um adolescente, de 17, apreendido na manhã desta segunda-feira (12). A dupla é acusada de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade, que fica em São José do Imbassaí. Uma carga de drogas e armas foram apreendidas com eles.

Segundo os policiais militares, equipes do Batalhão receberam ordens para intensificar o patrulhamento na Linha para combater o tráfico na região. Durante a patrulha, os agentes encontraram três homens vendendo drogas, que, ao perceberem a presença da Polícia, tentaram escapar. No entanto, eles acabaram detidos pela equipe.

Com eles, foram encontrados 59 invólucros de maconha, ⁠35 pinos de cocaína e 15 pedras de crack. Um deles estava portando, ainda, uma pistola com carregadores e dezenas de munições. Um telefone celular, radiotransmissores e 45 reais em espécie também foram apreendidos. Todo o material foi levado juntos dos suspeitos para a 82ª DP (Maricá). De lá, os suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes da região, 76ª DP (Niterói).