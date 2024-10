Suspeitos de chacina no Sul Fluminense morrem em tiroteio em Minas Gerais

Dois homens acusados pela morte das quatro vítimas encontrada enterradas em Resende, no Sul Fluminense, morreram durante uma troca de tiros com a Polícia em Minas Gerais. Irmãos, os dois suspeitos foram localizados no município mineiro de Paraguaçu neste sábado (12). Três armas foram apreendidas com eles.

Identificados como Ricardo Alexandre Maia Santos, de 19 anos e Gustavo Ramos Santos, de 24, eles estavam escondidos em uma fazenda mineira e foram localizados após trabalho de inteligência das polícias civis do Rio e de Minas Gerais. Segundo os agentes, durante a abordagem, eles atacaram as equipes com disparos, que foram revidados.

Após o confronto, os dois suspeitos foram encontrados mortos. Os corpos fora levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Varginha. Um policial ficou ferido após o confronto e precisou ser internado no Hospital Universitário Alzira Velano, mas, segundo a equipe da unidade, tem quadro de saúde estável.

Ricardo e Gustavo são acusados de envolvimento na morte de Marcos Roberto de Cássio, de 52 anos - proprietário do sítio onde um deles trabalhava - na morte de seus filhos Luís Otávio Campos de Cássio, de 31 , e Luís Miguel Conceição de Cássio, de 8, além de outro funcionário do sítio, Rodrigo Dionísio Machado, de 28. Os corpos dos quatros foram encontrados enterrados no sítio com marcas de tiro na cabeça na última quarta (09).

Um outro suspeito pelo crime já havia sido capturado em Resende, no dia em que os corpos foram localizados. As investigações apontam que os criminosos planejavam roubar uma quantia de aproximadamente 60 mil reais que o proprietário do sítio iria vender por conta da venda de gado. A Polícia Civil segue apurando mais detalhes sobre o crime.