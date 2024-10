Após oito horas de cirurgia, Rodrigo Faro atualiza quadro de saúde da esposa: "Ela está bem"

Vera Viel, de 49 anos, apresentadora e esposa do também apresentador Rodrigo Faro, foi submetida a uma cirurgia para a retirada de um tumor nesta sexta-feira 11, um dia antes do seu aniversário. A intervenção cirúrgica durou aproximadamente oito horas e foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein, localizado na capital paulista.

Por meio das redes sociais, Rodrigo Faro deu mais informações sobre a operação e atualizou o quadro de saúde de Vera. “Ela está bem”, disse ele depois da cirurgia.

“Minha Vera voltou pra mim…Depois de 8 horas de cirurgia. Primeira batalha vencida. Pra honra e glória de Jesus. Obrigado pelas milhões de orações”, escreveu Faro em outra postagem em seu perfil no Instagram, neste sábado (12).

A apresentadora foi diagnosticada com Sarcoma Sinovial, que é um raro tumor maligno na coxa esquerda. Depois da cirurgia de retirada do tumor, Vera disse que continuará com os tratamentos.



Vera foi internada na semana passada e através de uma publicação nas redes sociais, ela explicou o diagnóstico para os seguidores. "Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início, usando pessoas que foram como anjos e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha!".

Rodrigo Faro desabafou sobre a situação enfrentada pela esposa e família. "Que Deus nos proteja nessa batalha que temos pela frente. Tudo o que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite, é necessário", disse.

O casal está junto há 21 anos e são pais de Clara, Helena e Maria.