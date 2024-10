Obra lúdica sobre matemática é dica de literatura infantil para o Dia das Crianças

A matemática, disciplina fundamental na vida de todos, é tida por muitas crianças como um bicho papão. Com o intuito de desmistificar a visão de que essa matéria é a vilã das grades escolares, e, ao mesmo tempo, torná-la agradável, gostosa e divertida, a professora da UFF, Márcia Martins, divulga o lançamento da segunda edição da obra “A Família dos Números Arteiros”.

A publicação apresenta a matemática de forma lúdica, com um conteúdo divertido e atraente. A autora dá vida aos números de 0 a 9 de modo que esses algarismos são apresentados como crianças espertas, vivas – com olhos, nariz, boca, pernas e braços e são filhos do papai Sol e da mamãe Lua constituindo a família dos Arteiros, onde a arte e a matemática se misturam despertando o interesse do alunado. Nesse ambiente, na cidade chamada Numerolândia, a criança encontra conceitos matemáticos adequados a faixa etária dos que se encontram nos anos iniciais do Ensino Fundamental.



Livro sobre as quatro operações matemáticas



Outra obra que a criançada pode descobrir para se ambientar de forma descontraída sobre a matemática é o livro “O Mistério dos Números Escondidos”, no qual Márcia Martins criou quatro professores: Robusto, Fininho, Graúdo e Miudo que ministram respectivamente as quatro operações – adição, subtração, multiplicação e divisão numa cidade chamada Adoromática.

Com a experiência de quem ministrou aulas na UFF por três décadas, Márcia explica o conceito que pensou na hora de elaborar a publicação:



“O livro é instigante na medida em que convida a criança a ser coautor da obra. Isso é possível porque será esse tipo de leitor que vai preencher lacunas, ora completando o enunciado de questões cujo resultado já é dado, ora resolvendo questões propostas. A obra é constituída de cinco capítulos onde o quinto capítulo consiste de uma olimpíada de Matemática”, explicou Márcia.



Os interessados podem adquirir as obras na PoDEditora (https://podeditora.com.br/produto/a-familia-dos-numeros-arteiros/) e Becalete (https://loja.umlivro.com.br/o-misterio-dos-numeros-escondidos-6552347/p). Além disso, também é possível entrar em contato diretamente com a autora se houver o interesse em levar para o colégio a contação de histórias de ambas as obras. Para isso, é só entrar em contato com o telefone e/ou WhatsApp de Márcia Martins: (21)980823600.



Sobre Márcia da Silva Martins



Professora do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal Fluminense (1985-2016). Mestre em Matemática pelo Instituto de Matemática e Estatística da UFF. Foi professora do Instituto Militar de Engenharia (IME) e da Petrobrás. Foi coordenadora do periódico intitulado “Jornal Dá Licença-Matemática-UFF” (2002-2018). Foi professora do Colégio Metropolitano (1984-1987). É autora de doze livros