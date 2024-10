Secretária da Mulher e 99 lançam projeto para incentivar presença feminina em aplicativo de corrida

A iniciativa foi lançada nesta sexta (11) feira no Palácio Guanabara - Foto: Divulgação

A Secretária do Estado da Mulher em conjunto da 99 empresa de aplicativo de transporte, lançaram, nesta sexta feira (11) no Palácio Guanabara o programa "Mais Mulheres na Direção" que estará disponível para todo o estado do Rio de Janeiro. O objetivo da iniciativa é incentivar a presença feminina em setor dominado por homens, apoiando empreendedoras e fortalecendo a autonomia econômica.

Essas mulheres contarão com descontos nos serviços de entrega da plataforma para otimizar suas vendas. O programa "Mais Mulheres na Direção" envolve ainda apoio para transporte a mulheres vítimas de violências atendidas pelos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs) da rede estadual.

"A parceria com a 99 chega para somar a uma série de iniciativas que a Secretaria da Mulher vem implantando para promover a autonomia econômica das mulheres fluminenses e mais acolhimento àquelas que procuram nossos Centros Especializados de Atendimento à Mulher em momentos de fragilidade extrema. Estamos felizes em caminhar juntas com a 99, que recebeu o Selo Empresa Amiga da Mulher", afirmou a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.

O aplicativo já oferece o botão 99Mulher, que permite ás motoristas parceiras escolherem corridas apenas de passageiras mulheres. Além de descontos á iniciativa também dará outras vantagens as motoristas.