Acidente com táxi na Barra da Tijuca deixa quatro feridos e um morto

Um grave acidente aconteceu na madrugada desta sexta feira (11), na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, após um motorista de táxi perder o controle de seu veículo e bater em um poste. Quatro pessoas ficaram feridas e uma morreu no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta das 3 horas da manhã, ao chegarem no local eles constataram uma pessoa com ferimentos leves, duas com lesões mais graves e uma vítima fatal. O grupo de amigos voltava de uma festa e ia em direção da Comunidade César Maia, em Vargem Pequena, e por conta da colisão, o carro ficou parcialmente destruído.

As testemunhas afirmam que o motorista cochilou no volante e perdeu o controle da direção, após isso, bateu em uma mureta, fazendo o carro voar e bater em um poste. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, de acordo com a direção da unidade hospitalar, um dos feridos já recebeu alta médica, enquanto os outros dois têm quadro de saúde estável.

Leia também:

Vídeo: Homem esfaqueia ex-namorada por ciúmes e é preso em flagrante no Alcântara, em SG



Homem acusado de assédio sexual na UFF é liberado pela polícia



A vítima que morreu ainda não foi identificada e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.