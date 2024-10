Explosivos encontrados pela Polícia Civil em carros seria usado em guerra entre milícias em Santa Cruz

Investigações apontam que explosivos encontrados no porta-malas de dois carros na Comunidade João Vinte e Três, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, pertenciam a quadrilha de Gilson Ingracio Junior, o Juninho Varão. O miliciano é quem controla á área e está em confronto contra um grupo liderado por Paulo David Ferraz da Silva, vulgo Naval, que é sucessor do miliciano Zinho. Segundo o delegado William Rodrigues da DRACO, o material apreendido seria utilizado em uma tentativa de expansão territorial.

"A Draco está monitorando essa possível guerra entre as milícias de Naval e do Juninho Varão. Na comunidade João Vinte e Três, com a morte de um miliciano da quadrilha do Zinho, que era o Jacão, essa tentativa de expansão territorial poderia gerar uma guerra. (O material apreendido) Seria utilizado pela quadrilha do Juninho Varão nesses confrontos", afirmou o delegado.

Segundo William, as duas quadrilhas já vem sendo monitoradas á um tempo e na última quinta feira, Vinícius Telles de Melo, o VN, principal segurança pessoal de Naval, foi preso.

O delegado explicou que o monitoramento dos veículos começou na madrugada desta sexta feira e á intenção inicial era ficar á espera para prender as pessoas que fossem buscar os carros que estavam próximos de duas escolas. Devido o risco que um confronto durante horário escolar geraria, os agentes optaram apenas pela apreensão.

A Polícia Civil irá investigar a origem dos explosivos. Foram apreendidos quatro artefatos de uso exclusivo das Forças Armadas, do tipo TNT, três granadas artesanais e uma militar, 11 carregadores de fuzil 762, um revolver 32, uma capa de colete, uma espingarda, coturnos, detonadores e mais cem munições.