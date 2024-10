Homem é preso em flagrante por roubo a transeunte em Niterói

Parte do material apreendido - Foto: Divulgação

Parte do material apreendido - Foto: Divulgação

Uma operação do 12º Batalhão da Polícia Militar (Niterói) resultou na prisão de um homem acusado de roubo a transeunte na Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, em Niterói. O suspeito, de 29 anos, foi detido com um simulacro de pistola, dois celulares, R$ 414 em espécie, uma motocicleta roubada e um cartão bancário pertencente a uma terceira pessoa.

Conforme os agentes, a equipe foi acionada após o receberem informações de um roubo em andamento na Rua São José, também no Fonseca. A viatura rapidamente localizou e interceptou o acusado, que estava conduzindo uma motocicleta Honda Bros branca.

Durante a revista, a polícia encontrou o simulacro de pistola utilizado para intimidar as vítimas, além de celulares e dinheiro em espécie. Dois dos celulares e os R$ 414 foram identificados como pertencentes a uma das vítimas, dona de um estabelecimento comercial no Fonseca, que havia sido roubado pouco antes. O proprietário da motocicleta também compareceu à delegacia e confirmou que o veículo havia sido roubado minutos antes no mesmo local.



O acusado, que já possuía extensa ficha criminal, com passagens por roubo, tráfico de drogas, receptação e lesão corporal, foi autuado em flagrante por roubo. Ele permanece preso à disposição da Justiça. O caso foi registrado na delegacia do Fonseca.