Técnico Dorival Júnior ensaia mudanças no Brasil para confronto diante do Chile, pelas Eliminatórias

O Brasil encara o Chile, nesta quinta-feira (10), buscando a reabilitação nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior prepara mudanças no time que vai a campo em Santiago. Além de um novo esquema tático, é esperado caras novas na equipe.

Nesta terça-feira (08), em treino realizado no CT do Palmeiras, Dorival montou o meio de campo sem Bruno Guimarães. O atleta foi titular em nove dos dez jogos desde que Dorival assumiu o comando da Seleção.

O meio de campo também teve o recuo de Lucas Paquetá para uma iniciação de jogadas. André foi mantido como o primeiro homem de marcação. À frente da dupla, Dorival usou Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

Leia também:

➤ Homem é preso por perseguir ex-namorada adolescente na Baixada Fluminense

➤ Ladrões invadem igreja católica e roubam ossos de santo no Rio

O atacante do Botafogo, líder do Brasileirão, pode ser a grande novidade na escalação. Outro novato que trabalhou entre os titulares foi o lateral-esquerdo Abner, que teve liberdade para apoiar o ataque. Em outra parte do treino, Alex Telles, também jogador do Botafogo, figurou entre os 11 titulares.



Dorival efetuou diversas mudanças para observar os atletas. Nesta quarta (09), ele comanda um último treino antes da viagem para Santiago, no qual definirá a escalação. A provável formação do Brasil para enfrentar o Chile é: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Alex Telles); André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

Para essa data Fifa o técnico tem desfalques importantes. Entre sexta e domingo, cinco jogadores foram cortados: o goleiro Alisson, os zagueiros Bremer e Éder Militão, o lateral Guilherme Arana e o atacante Vini Jr. Para os lugares deles foram convocados Weverton, Beraldo, Fabrício Bruno, Alex Telles e Andreas Pereira.

O Brasil ocupa a 5ª colocação das Eliminatórias, com 10 pontos. Buscando se reabilitar, a Seleção enfrenta os dois últimos colocados na tabela. O Chile é o 9º colocado e o Peru, adversário na terça-feira (15), é o lanterna.