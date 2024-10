Ex-PM é morto a tiros na Zona Norte do Rio

Um homem foi morto a tiros, na manhã desta segunda-feira (7), quando saía de casa no Jardim Guanabara, Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. De acordo com o 17º BPM (Ilha do Governador), a vítima é o ex-PM André da Silva Aleixo.

Segundo relatos de testemunhas, André saiu de casa, na Rua Formosa, para passear com seus cachorros, quando ocupantes de um carro de modelo não identificado, passaram atirando. Os criminosos estavam encapuzados, ainda de acordo com os relatos.

Os policiais isolaram o local do crime e acionaram a perícia. Equipes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) seguiram para a região.