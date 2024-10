Polícia encontra carro roubado da equipe de segurança de Lula

Na manhã deste sábado (5), policiais do 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, em São Paulo, localizaram o carro utilizado por uma equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, roubado na tarde da última sexta-feira (4). O veículo foi encontrado estacionado em um supermercado da região.

O crime aconteceu quando dois homens abordaram os agentes do GSI realizavam uma vistoria na zona eleitoral onde o presidente Lula (PT) deve votar nas eleições municipais deste domingo (6).

Leia também:

Polícia Civil prende 'soldado do tráfico' na comunidade do Fubá

Avião da FAB chega ao Líbano para resgatar brasileiros

Ao recuperar o veículo, os policiais também conseguiram resgatar todos os pertences que estavam dentro do carro. Entre os itens estavam documentos da equipe, credenciais, aparelhos eletrônicos e um colete à prova de balas. O automóvel e todo o material apreendido foram encaminhados para a perícia, que irá analisar os objetos e buscar pistas que possam levar à identificação dos assaltantes.

Até o momento, os responsáveis pelo roubo não foram localizados, e a investigação segue em andamento.