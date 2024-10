Polícia Civil prende seis suspeitos de planejar roubo de caminhão em Itaguaí

Polícia prende em flagrante 6 homens que planejavam roubar caminhão com aparelhos eletrônicos em Itaguaí - Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil interceptou um roubo de caminhão que transportava aparelhos eletrônicos, em Itaguaí, na Baixada Fluminense, nesta quarta feira (2). Na operação, seis homens foram presos em flagrante no momento que planejavam o assalto, segundo os agentes.

A ação faz parte da "Operação Torniquete", que visa coibir roubos de carga e veículos. Na última terça feira (1), dois suspeitos foram presos em um galpão de desmanche de veículos no Santo Cristo, no Centro do Rio.

De acordo com a investigação, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), descobriram a existência de um plano de roubar o caminhão e levar até favelas comandadas pelo Comando Vermelho, como Chapadão e Nova Holanda.

Segundo o delegado Fabio Asty, os homens presos eram oriundos do Complexo do Chapadão, Pavuna, Zona Norte do Rio, e da comunidade Sem Terra, localizada em Itaguaí.



Entre os itens apreendidos estão duas pistolas, um bloqueador de sinal, telefones celulares e três motos recuperadas.

Os suspeitos presos responderão pelos crimes de roubo de carga, associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.