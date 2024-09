Fernando Haddad, ministro da Fazenda, calcula que cerca de 600 sites de bets serão bloqueados no Brasil

Casas de apostas online, as 'bets', serão banidas em caso de irregularidade no Brasil - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Casas de apostas online, as 'bets', serão banidas em caso de irregularidade no Brasil - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou as medidas que serão anunciadas nesta semana pelo governo federal para conter as casas de apostas online, chamadas de "bets", no Brasil.

Haddad contou que serão quatro frentes principais, que se tornaram possíveis com a instituição da legislação, aprovada pelo Congresso no fim de 2023:

➜ As bets não regulamentadas serão banidas do país. Haddad afirma que cerca de 500 a 600 sites vão sair do ar. Ele ainda alerta para quem tem dinheiro guardado nesses sites que faça a retirada.



➜ Pagamentos através de cartões de crédito e cartão do bolsa família serão banidos.

➜ Haverá um acompanhamento do apostador. O Ministro alega que, quem aposta muito e ganha pouco, pode estar dependente do jogo. Já quem aposta pouco e ganha muito, pode estar envolvido com algo ilícito.

➜ Maior controle da publicidade, com medidas e regras a serem seguidas.

Fernando Haddad afirma que será possível ter uma maior regulação sobre essas casas de apostas online em todo território brasileiro. Entretanto, ele revelou que não é possível saber quando todas as medidas serão impostas, mas que a primeira será o bloqueio dos sites. O serviço será realizado pela Anatel.



Existe também um plano, segundo ele, para tentar comunicar a familiares em caso de alguma pessoa estar viciada em jogar.