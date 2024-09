Homem acusado de matar jornalistas em Maricá é executado com tiros de fuzil

A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), órgão da Polícia Civil do Rio, investiga a execução de Rodrigo José Barbosa da Silva, o Rodrigo Negão, na noite da última sexta-feira (27), na localidade conhecida como 'Cantinho', no Centro de Maricá. Segundo informações iniciais investigadas pela polícia, homens armados com fuzis invadiram a casa vítima e a alvejaram. Eler chegou a ser socorrido por familiares, mas acabou morrendo ao receber atendimento em um hospital da cidade.

O som dos tiros ressoou pelas ruas do bairro, atraindo a atenção dos moradores e de transeuntes que passavam nas proximidades. Rodrigo é acusado de envolvimento nos assassinatos dos jornalistas Robson Giorno, Romário Barros, além do vereador Ismael Breve e de seu filho, Thiago Marins.

Rodrigo foi preso no dia 24 de agosto de 2023, mas estava em liberdade, mesma condição concedida a outros acusados pelos crimes: o Policial Militar Davi de Souza Esteves, e Vanessa da Matta Andrade, conhecida como Vanessa Alicate.

Leia também:

Disque Denúncia pede informações sobre acusado de agredir a ex-esposa com cadeirada em Resende

Advogada Anic de Almeida foi morta por asfixia mecânica, aponta perícia

Todos já haviam sido presos na primeira fase das investigações sobre os crimes, mas estavam respondendo aos processos em liberdade condicional, em investigações conduzidas conjuntamente pela DHNISG e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.



Perfil - Rodrigo tinha perfis nas redes sociais ligados à reiligão e projetos sociais em Maricá. Ele se apresentava como 'R Meu Amigo' e costumava fazer vídeos para postar em seus canais. Ele já havia se candidatado a vereador em eleições municipais passadas.Seu sepultamento deverá ser nesse final de semana em um cemitério da cidade.