Irmãs têm moto roubada 10 minutos após saírem de concessionária

As irmãs tiveram a moto roubada logo após saírem da concessionária - Foto: Reprodução/TV Globo

As irmãs tiveram a moto roubada logo após saírem da concessionária - Foto: Reprodução/TV Globo

Após finalmente conquistarem a primeira moto zero quilômetros, duas irmãs foram surpreendidas por um assalto, 10 minutos após saírem com o veículo de uma concessionária em Santa Cruz, na Zona Oeste, na manhã desta segunda-feira (30).

A moto custou R$ 34 mil e as irmãs deram uma entrada de R$ 10 mil. Porém, agora estão no prejuízo, pois o veículo não estava no seguro.

Leia mais:

Mulher é presa após extorquir idoso em Niterói

Mulher é presa no Rio após tentar viajar França com droga nas partes íntimas



“A gente rala muito para conseguir conquistar um bem. E aí, ser levado em 10 minutos é muito triste”, disse Cintia dos Santos Cesário em entrevista à TV Globo.



A outra irmã contou que trabalha durante a semana em uma banca de jornal e nos fins de semana ia fazer trabalho extra com a moto para conseguir pagar as prestações.

O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz). A Polícia Civil informou que diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos.