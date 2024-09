Mulher é presa no Rio após tentar viajar França com droga nas partes íntimas

Uma mulher de 27 anos foi presa na noite deste sábado (28) enquanto tentava embarcar em um voo para Paris, na França, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Zona Norte do Rio. Segundo agentes do aeroporto, ela estava com diversas cápsulas de cocaína inseridas nas partes íntimas enquanto tentava entrar no avião.

Além da droga nas partes, ela também tinha engolido algumas cápsulas, de acordo com uma equipe da Alfândega da Receita Federal. Natural de Santarém, no Pará, ela já era apontada como uma possível alvo de tráfico. Após passar por um narcoteste preliminar, ela ficou detida e confessou que havia inserido 260 g no órgão genital.

Leia também:



➢ Idoso morre fuzilado dentro do carro no Rio

➢ Mulher é presa em Niterói por tentar extorquir idoso com mensagens íntimas

Além disso, também foram detectadas 105 cápsulas de cocaína no organismo, inseridas por via oral. O material ilegal foi apreendido e a mulher foi levada para a Polícia Federal. Autuada em flagrante por tráfico de drogas, ela pode ser condenada a até 15 anos de prisão.