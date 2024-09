Idoso morre fuzilado dentro do carro no Rio

Um idoso de 66 anos foi morto a tiros na manhã deste domingo (29) na Zona Norte do Rio. Identificado como Manoel Agostinho Rodrigues de Miranda, a vítima estava dentro do carro quando foi alvejado por diversos disparos de fuzil em Del Castilho. A autoria dos disparos está sendo investigada pela Polícia.

Segundo testemunhas, a vítima estava esperando a companheira dentro de um carro de passeio com vidro blindado, que estava parado próximo a um condomínio na Rua Bispo Lacerda. Enquanto Manoel esperava, um outro automóvel parou ao lado do seu. Dele, teriam saído dois criminosos armados, que, segundo testemunhas, efetuaram diversos disparos e tentaram abrir a porta do carro, sem sucesso, antes de fugir.

Policiais do 3ºBPM (Méier) e agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local, mas a vítima já estava em óbito quando chegaram no local. A cena do crime foi isolada para perícia e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está recolhendo informações para apurar a identidade dos suspeitos e se o crime foi, de fato, uma execução.