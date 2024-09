Preso em Niterói, na noite de quinta-feira (26), 'Cabeção' permanece internado em hospital de Niterói

Permanece internado no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói, o foragido da justiça Alcino Mello da Silva Neto, o Cabeção, de 38 anos.Ele foi localizado porpoliciais do 12º BPM (Niterói), a partir de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), na noite desta quinta-feira (26), na Avenida Professor João Brasil, Engenhoca, em Niterói,



Os policiais receberam, por volta das 19h, a informação de um acidente com vítimas, envolvendo um Renault e motocicleta Honda Titan, e que neste acidente havia um homem que era procurado pela Justiça. A equipe do Setor “J” se deslocou para o local e, com o apoio do Corpo de Bombeiros, identificou que os ocupantes da motocicleta haviam sido socorridos em estado grave e levados ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL).



Após a confirmação que contra um dos envolvidos, constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de Roubo, por condenação transitada em julgado, onde fora condenado a uma pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto, e que também estava na condição de Evadido do Sistema Penitenciário, desde março de 2020, a equipe policial encaminhou o caso à 78ª DP (Fonseca) e, posteriormente, à 76ª DP (Centro), onde foi formalizada a prisão de Cabeção. Ele permanece sob custódia no HEAL, recebendo atendimento médico devido aos ferimentos do acidente.

Com várias passagens pelo Sistema Penitenciário, entre os anos de 2011 e 2016, constam ainda em sua ficha criminal, anotações criminais como: Ameaça, Roubo e Lesão corporal.



O 4ºCPA/12ºBPM, continua em diligências e pede que qualquer informação sobre o paradeiro foragidos da Justiça, seja reportada imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido