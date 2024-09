Acidente gera retenções no trânsito na Zona Sul de Niterói (vídeo)

O capotamento de um veículo na Rua Mário Viana, em Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói, na manhã desse sábado (28), gerou retenções no trânsito e despertou a atenção de curiosos. No acidente, o veículo que capotou atingiu outro carro de passeio e as cenas foram registradas nas redes sociais por quem passava pelo local.

No momento, o trânsito é tranquilo na região. Ainda não há informações se houve feridos na colisão.

* Em apuração

