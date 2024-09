Disque Denúncia pede informações sobre acusado de agredir a ex-esposa com cadeirada em Resende

O Disque Denúncia (2253-1177), divulgou, nesta sexta-feira (27), um cartaz para auxiliar nas investigações e no inquérito instaurado pela 89ª DP (Resende), a fim de obter informações que levem à localização e prisão do foragido da Justiça, Leandro Moreira da Silva, de 42 anos. Ele é acusado de agredir a ex-esposa em uma choperia na noite de quarta-feira (25) em Resende, no Sudoeste Fluminense. O caso aconteceu na Avenida Francisco Fortes Filho, na região do Acesso Oeste. Ele não aceitava o término do relacionamento.

Uma câmera de segurança do estabelecimento, é possível ver que a vítima estava sentada ao lado de um outro homem quando o agressor chega no local. Em primeiro momento, ele vai até a mulher e a intimida, apontando um dedo para ela. Depois, desfere um tapa no rosto da vítima, e depois anda na direção da saída, dando a entender que estava indo embora, mas retorna correndo e pega uma cadeira.

Na primeira tentativa de agressão, um funcionário consegue contê-lo. Porém, ele rapidamente pega outra cadeira e a arremessa na cabeça da sua ex-esposa, que ficou com o rosto bastante machucado e depois foge para local ignorado. Ela foi socorrida e levada ao Hospital de Emergência da região.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial da 89ª DP, requereu junto à Justiça, um Mandado de Prisão, que deferido pela 2ª Vara Criminal de Resende, pelo crime de Lesão Corporal, quando “a lesão for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, com pedido de Prisão Preventiva. Ele possui uma mancha avermelhada no lado direito do rosto.



A 89ª DP (Resende), que está investigando o crime e já iniciou buscas para localizar o agressor até em regiões de Minas Gerais, já que ele é oriundo de Bocaina de Minas/MG. De acordo com o delegado titular Drº Rodolfo Atala, ele está escondido e sendo ajudado por alguém. "Quem der cobertura para ele também vai ser preso", enfatizou o delegado, e pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Leandro Silva, seja reportada imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido--