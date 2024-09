Foragido da Justiça é preso após acidente de trânsito em Niterói

Um homem foi preso na noite de quinta-feira (26) após ser identificado como foragido da Justiça durante atendimento médico no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. O acusado se envolveu em um acidente de trânsito e, ao ser socorrido, os policiais descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto por roubo.

Conforme os agentes, por volta das 19h, eles receberam a informação de um acidente com vítimas, envolvendo um Renault cinza e uma motocicleta Honda Titan vermelha, na Avenida Professor João Brasil, no bairro Engenhoca, em Niterói. A equipe se deslocou para o local e, com o apoio do Corpo de Bombeiros (CBMERJ), identificou que os ocupantes da motocicleta haviam sido socorridos em estado grave e levados ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL).

Conforme os agentes, por volta das 19h, eles receberam a informação de um acidente com vítimas, envolvendo um Renault cinza e uma motocicleta Honda Titan vermelha | Foto: Divulgação

Durante a identificação dos envolvidos no acidente, os policiais constataram que um dos ocupantes da motocicleta, conhecido pelo apelido de Cabeção, de 38 anos, tinha um mandado de prisão em aberto por roubo.



Após a confirmação do mandado, a equipe policial encaminhou o caso à 78ª DP (Fonseca) e, posteriormente, à 76ª DP (Centro), onde foi formalizada a prisão de "Cabeção". O acusado permanece sob custódia no HEAL, recebendo atendimento médico devido aos ferimentos do acidente.

O homem já possuía um histórico criminal com passagens por ameaça, roubo e lesão corporal.