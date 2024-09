Mulher morre ao cair de viaduto na Linha Amarela

Na manhã desta sexta-feira (27), uma mulher morreu depois de cair de um viaduto na Linha Amarela, na altura da Abolição e no sentido Fundão. Segundo a Polícia Militar, ela caiu do local na saída 3 da pista e foi atropelada por, no mínimo, 3 carros que seguiam pela via.

A vítima estaria pilotando uma moto, já que um capacete foi encontrado perto do corpo. Até o momento, a mulher não foi identificada.

Leia também:



Criminoso que usava extrema violência em roubos é preso em Piabetá

Defesa Civil realiza exercício simulado na Covanca neste sábado (28)

Uma das faixas da Linha Amarela foi fechada após o acidente. É recomendado que os motoristas busquem outros caminhos alternativos.