Polícia Civil confirma que corpo de Anic Herdy foi encontrado

O corpo encontrado na casa de Lourival Fadiga é da advogada Anic Herdy, desaparecida desde fevereiro deste ano. A confirmação veio nesta quinta-feira (26), após o assassino confesso revelar a localização do corpo durante depoimento à Justiça, na quarta-feira (25). Os restos mortais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), onde um exame de arcada dentária confirmou a identidade de Anic.



Segundo o delegado responsável pelo caso, Nei Loureiro, não foi necessário realizar um exame de DNA, o que agilizou a identificação. Lourival Fadiga havia informado que o corpo de Anic estava enterrado na garagem de sua casa, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

O corpo da advogada foi encontrado em avançado estado de decomposição, enterrado e concretado a mais de um metro de profundidade. De acordo com os investigadores, a vítima foi enterrada de pé, com os pulsos algemados. A aliança de casamento encontrada junto ao corpo, semelhante à que Anic usava, também contribuiu para a identificação.



Preso desde abril, Lourival Fadiga confessou o assassinato e alegou que o crime foi encomendado pelo marido de Anic, Benjamin Cordeiro Herdy. No entanto, as investigações não encontraram evidências que ligassem o marido ao planejamento do homicídio.



Anic Herdy desapareceu no dia 29 de fevereiro, após sair de um shopping. Na época, Benjamin Cordeiro Herdy pagou um resgate de R$ 4,5 milhões, mas sua esposa não foi encontrada.

Os advogados de Benjamin negam as alegações de Lourival e afirmam que as acusações são atos de desespero e crueldade. Eles anunciaram que tomarão medidas legais contra o assassino confesso e seus representantes.