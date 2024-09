Operação termina com um preso e seis ferros-velhos fechados em SG

O dono de um ferro-velho foi preso em flagrante em Santa Luzia, São Gonçalo, na última quarta-feira (25), durante uma ação coordenada pelo Detran-RJ para combater estabelecimentos irregulares. Ao todo, seis ferros-velhos foram interditados pelos agentes do órgão, que atuaram em parceria com a Polícia Civil.

Os estabelecimentos ficavam na Avenida Júlio Lima, em terrenos abandonados próximo a uma estação com torres de transmissão de energia elétrica. Segundo os agentes, os ferros-velhos não tinham licença de funcionamento ou notas fiscais. Eles costumavam impedir a entrada de equipes responsáveis pela energia elétrica no local e usavam a base das torres para apoiar o material vendido.

Em um dos ferros-velhos, os policiais localizaram um motor de carro roubado. O suposto proprietário do espaço foi preso. Além dele, outros dois donos de estabelecimentos no local foram detidos e levados para prestar depoimento por indícios de crime ambiental, já que costumavam descartar óleo de moto no solo. As ações fizeram parte da Operação Desmonte, que começou em agosto do ano passado e já fechou cerca de 68 ferros-velhos no Rio.