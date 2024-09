Homem é preso com fuzil, carregadores e centenas de munições na Ponte Rio-Niterói

m homem foi preso com um fuzil, carregadores e centenas de munições, na quarta-feira (25), na Ponte Rio-Niterói (BR-101), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O armamento estava escondido dentro do painel de um carro. O flagrante aconteceu durante uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF).

Por volta das 20h, policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) receberam informações da PF sobre o possível transporte do material. Na altura da praça do pedágio, as equipes deram ordem de parada ao veículo suspeito, mas o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga no sentido Niterói, porém não conseguiu escapar e acabou sendo abordado logo adiante.

Leia também:



Polícia encontra corpo que pode ser de Anic

PF desarticula quadrilha que fraudava benefícios previdenciários no Rio e Niterói

Durante a revista no carro, os policiais encontraram um fuzil, dez carregadores e 209 munições – calibre 5,56mm. O armamento estava escondido no painel do veículo, aberto após o acionamento de um dispositivo. O motorista acabou confessando que buscou o material em uma comunidade na Zona Norte do Rio e disse que entregaria em Niterói. O homem possuía antecedentes criminais e usava uma tornozeleira eletrônica.



A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.