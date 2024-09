Receita Federal apreende cerca de 1 kg de drogas em encomendas no Aeroporto do Galeão/RJ

A Receita Federal apreendeu hoje (25/9) duas encomendas postais contendo cocaína e maconha no terminal doméstico do Aeroporto do Galeão/RJ. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção realizada com a equipe de cães de faro em parceria com os Correios.

Uma remessa que sairia do Rio de Janeiro com destino a Minas Gerais continha 540 g de pó branco reagente a narcoteste preliminar para cocaína e estava envolvida em camadas de balões, plástico e coberta de óleo.

A outra encomenda continha 510 g de maconha oculta em caixas de som. A origem da remessa era São João de Meriti/RJ com destino a Florianópolis/SC.



O valor total das apreensões é de R$ 15.000,00.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e seu cão de faro Dax.

A atuação da Receita Federal na fiscalização sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.