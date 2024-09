Polícia Civil prende em São Gonçalo homem que armazenava 375 mídias de pornografia infantojuvenil

Com ele, foram encontradas 375 mídias de material pornográfico infantojuvenil - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Com ele, foram encontradas 375 mídias de material pornográfico infantojuvenil - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam um homem em flagrante, nesta quarta-feira (25/09), por armazenar material com cenas de sexo envolvendo menores. Com ele, foram encontradas 375 mídias de material pornográfico infantojuvenil.



O autor foi localizado pelos agentes no bairro Amendoeira, no município de São Gonçalo, a partir de investigações desencadeadas pela "Operação Terabyte", realizada pelas polícias Civil e Federal dos estados. A ação visa identificar e prender criminosos em todo o país que agem, principalmente, por meio da internet com o intuito de armazenar e compartilhar material de abuso sexual infantojuvenil.

Leia também:

"Volta para casa, filha!" Mãe suplica pelo retorno de adolescente desaparecida em São Gonçalo



Dirigível personalizado com frases para o time do São Paulo cai em Osasco (vídeo)