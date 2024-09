Homem é preso por associação ao tráfico de drogas em Maricá

Policiais do 12ºBPM (Niterói) prenderam um homem foragido da justiça na rua Fernando Mendes, na Comunidade do Risca Faca, em Itaipuaçu, Maricá, na manhã desta quarta feira (25). Os policiais abordaram Marcos José Rosa Ribeiro de Oliveira, que demonstrou nervosismo, fazendo com que os agentes suspeitassem. Após checarem as informações sobre Marcos no sistema policial, eles descobriram que existia contra ele um mandado de prisão, devido associação ao tráfico de drogas e roubo. Ele deveria cumprir 13 anos de sentença.

A guarnição levou o homem até a 82ª DP (Maricá) para registro de ocorrência e em seguida, ele foi encaminhado para a 76ª DP, onde permaneceu preso para cumprir seu mandado de prisão.