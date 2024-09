Candidato a vereador é morto a tiros em Nova Iguaçu

Além da morte do candidato, ataque deixou outras duas mulheres feridas - Foto: Divulgação

Além da morte do candidato, ataque deixou outras duas mulheres feridas - Foto: Divulgação

O candidato a vereador em Nova Iguaçu, João Fernandes Teixeira Filho, conhecido como Joãozinho Fernandes (Avante), de 48 anos, morreu após ser atingido a tiros na noite desta terça-feira (24). O ataque, que aconteceu no bairro Cacuia, também deixou duas mulheres feridas. A autoria e motivação do crime ainda estão sendo investigados pela Polícia Civil.

O atentado aconteceu pouco depois do candidato sair de uma caminhada de campanha no município da Baixada Fluminense. Ele estava em um automóvel com uma mulher de 64 anos e outra de 52 quando foi alvejado por suspeitos armados. O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi acionada, mas o candidato já estava morto quando os agentes chegaram ao local.

As duas mulheres sobreviveram e foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Segundo a unidade, uma delas recebeu alta na madrugada dessa quarta (25), enquanto a outro foi submetida a cirurgia e segue internada nesta tarde, com quadro estável. O corpo foi levado para o IML de Nova Iguaçu.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) registrou o caso e está investigando a autoria dos disparos. O episódio é o oitavo caso de homicídio de um candidato ou de uma figura ligada a um candidato (familiar ou assessor) na Baixada nos últimos três meses.