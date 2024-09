Tiroteio deixa três suspeitos feridos no Risca Faca, em Maricá

Três suspeitos ficaram feridos e um outro foi preso após uma troca de tiros na comunidade do Risca Faca, em Maricá, na manhã desta quarta-feira (25). Armas e drogas foram apreendidas com o grupo acusado de envolvimento com o tráfico na região. Os suspeitos estão internados no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José de Imbassaí.

Segunda a PM, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para a Avenida Carlos Marighella após receberem relatos de moradores sobre homens circulando armados pela região. No local, eles encontraram um grupo de seis homens armados, que teriam dado início aos disparos, de acordo com os relatos. Pelo menos um dos envolvidos era menor de idade.

Os agentes reagiram e, após uma breve troca de disparos, encontraram apenas quatro dos seis suspeitos. Três deles estavam baleados e foram socorridos. Os três foram levados, sob custódia, para o Hospital em São José, onde passaram por procedimentos cirúrgicos. O estado dos três é estável, segundo a Secretaria de Saúde do município.

Já o quarto suspeito foi detido e levado à 82ª DP (Maricá), para onde também foi o material apreendido. Os policiais apreenderam uma granada, duas pistolas, quatro aparelhos de rádio transmissão e uma carga de drogas.