Colisão entre carro e ônibus interrompe parcialmente o trânsito na BR-101, em São Gonçalo

Na manhã desta quarta-feira (25), por volta das 7h10, a Arteris Fluminense atendeu a uma ocorrência de colisão envolvendo um automóvel modelo HB20 e um ônibus na altura do km 309,7 da BR-101, em São Gonçalo, no bairro Porto do Rosa. O automóvel colidiu na traseira do ônibus, que estava parado em um ponto de embarque.

O veículo teria colidido com a traseira do ônibus, ficando atravessado na pista e obstruindo parte da via. | Foto: Divulgação

Apesar do impacto, os três ocupantes do carro saíram ilesos e não houve registro de feridos. Durante o atendimento à ocorrência, a faixa da direita e o acostamento foram temporariamente interditados, o que causou uma leve retenção no trânsito da região.

Equipes de socorristas da concessionária que administra a rodovia foram acionadas e deslocadas para o local para prestar atendimento e liberar a via.Às 7h50, as vias foram liberadas, e o fluxo voltou à normalidade.