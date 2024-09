Polícia prende 2 homens que participaram do roubo de uma carga de cigarros em Cachoeira de Macacu

Através informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), policiais do 35º BPM (Itaboraí), pertencentes ao 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam, na noite de segunda-feira (23), na Avenida 22 de Maio, em São Joaquim, em Itaboraí, os acusados de roubo Júlio César Ferreira, de 47 anos e Ramon Ribeiro, de 29.



Após tomar conhecimento de um roubo de uma carga de cigarros, na área da 4ª CIA (Cachoeira de Macacu), policiais iniciaram de imediato ações e receberam informações da PRF, que dava conta de que um veículo Chevrolet Montana, havia dado apoio durante este crime. Após cerco tático, foi possível interceptar o referido veículo que estava sendo conduzido por Ramon, e este no ato da prisão, confessou fazer parte da quadrilha e que sua função era dar apoio na roubo.

No interior do veículo, foram localizados 3 galões de (5 litros), que seriam utilizados para compra de combustível, a ser colocado em um Ford/Ranger, que estava em poder de Júlio César, que acabou sendo preso em Braçanã, em Rio Bonito. Ao total com eles foram apreendidos, um Chevrolet/Montana cor prata do ano 2024, Ford/Ranger, cor branca; ano 2019; (01) pistola calibre 9mm; marca Sarsilmaz, Modelo SAR9, Nº raspada, (17) Munições cal 9mm, (01) Carregador de pistola; (02) rádio de transmissores; (01) aparelho de bloqueador de sinal telefônico; (02) balaclavas cor preta; (01) detector de metais portátil e finalmente, a carga de cigarros que foi roubada.

Diante dos fatos, os presos e material apreendido foram levados à 119º DP (Rio Bonito), onde foi cumprido um mandado de prisão contra Ramon, expedido pela 2ª Vara de Domingos Martins/TJ/Espirito Santos, pelo crime de Roubo Majorado. Júlio César havia saído da prisão em abril deste ano, apõs cumprir pela pelos crimes de Receptação, Roubo e Entrada de aparelho celular no sistema prisional. Posteriormente, os dois foram encaminhados a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficarão acautelados à disposição da Justiça.



O 4ºCPA/35ºBPM, continua em diligências e pede que qualquer informação sobre o paradeiro de foragidos da Justiça ou qualquer outro tipo de crime, seja reportada imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido