Morador é assaltado e agredido em elevador de prédio na Barra

Criminosos entraram em um prédio localizado na Avenida Afonso de Taunay, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na noite desta terça-feira (17). Um morador foi assaltado e agredido pelos bandidos enquanto usava o elevador do edifício. Ele teve seus objetos pessoais roubados.

Equipes do 31º BPM (Recreio) foram acionados para o local. Os policiais fizeram uma revista total no prédio mas não conseguiram localizar os suspeitos. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Leia também:

➣Polícia prende homem acusado de espancar e matar jovem em Itaboraí

➣ Mulher que esfaqueou o próprio filho é presa em flagrante

Um vídeo circula nas redes sociais mostrando uma intensa movimentação em frente ao edifício. Internautas postaram mensagens se queixando do aumento da violência na região: "Lamentável o que está acontecendo com a Barra!! Precisamos de segurança com urgência!!", escreveu um dos perfis.