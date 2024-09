Projota tem casa assaltada e é feito refém em São Paulo

O rapper Projota teve sua casa invadida por bandidos e foi feito refém na madrugada desta terça feira (17), em São Paulo. Segundo comunicado postado pela produtora do artista, seus filhos também estavam no imóvel no momento do assalto.

"Avisamos aos amigos e contratantes que todos os compromissos dessa semana serão cancelados. Nesse momento, Projota está resolvendo todas as necessidades relacionadas ao caso e em breve ele irá se pronunciar sobre o caso", dizia o texto.

Leia também:

➣Babá acusada de maus-tratos deve prestar depoimento hoje à polícia

➣ Homem é preso por abusar da própria filha de 8 anos

Até o momento, o artista que participou do BBB 21 não se pronunciou sobre o caso.

Projota têm dois filhos, Marieva e Otto, frutos do casamento com Tamy Contro, que chegou ao fim em março de 2023.