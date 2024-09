Cercamento Eletrônico do Cisp localiza em Niterói carro clonado que havia sido roubado no Rio

Um veículo roubado no bairro de Piedade, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi recuperado, nesta quinta-feira (12), circulando em Niterói. Após o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) receber um comunicado dos agentes federais sobre um carro suspeito, os guardas municipais que atuam no Centro inseriram a placa indicada no sistema de Cercamento Eletrônico.

Com o sistema compartilhado, as consultas são feitas em tempo real. Neste caso específico, os órgãos federais alertaram para um veículo suspeito de clonagem, um Toyota Corolla. A abordagem foi feita no bairro de São Francisco. O condutor estava sem habilitação. Apesar de estar com o documento do veículo, não soube informar a procedência do carro.

Após encaminhamento para 79ª DP (Charitas), foi feita perícia e constatado que o veículo era clonado. O carro foi roubado em Piedade, no Rio de Janeiro, em 11 de junho deste ano, quando dois indivíduos armados assaltaram uma família e levaram o carro. O condutor foi preso e está à disposição da Justiça.



A identificação foi feita através de um sistema conjunto entre o Cortex do Ministério da Justiça e o Cercamento Eletrônico do Cisp. Ao passar por Niterói, foi dado um alerta de que um veículo com a mesma placa circulava ao mesmo tempo em Minas Gerais.