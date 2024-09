Van que transportava pacientes em tratamento de câncer é roubada na Avenida Brasil

Na manhã da última quarta-feira(11), uma van que transportava pacientes com câncer foi roubada quando passava pela pista sentido Centro da Avenida Brasil, na altura de Ramos, Zona Norte do Rio. O veículo é terceirizado e presta serviços para a Secretaria de Saúde de São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana do estado. Ninguém ficou ferido.

Os pacientes viajaram para a capital para realizar consultas e exames de complexidade alta em hospitais de referência. O assalto aconteceu por volta das 5h, quando homens de moto renderam o veículo. Além do automóvel, os bandidos roubaram os pertences dos passageiros.

O grupo, composto por seis pacientes, quatro acompanhantes e o motorista, seguiu em um segundo veículo disponibilizado pela Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto. Todos conseguiram fazer as consultas e exames previstos.

Graças ao sistema de GPS, a van roubada foi localizada horas depois no Complexo da Maré, também na Zona Norte. Todos os pertences dos passageiros foram recuperados.

Esse não é a primeira van assaltada esse mês, no último dia 02; criminosos roubaram duas vans da Fundação Saúde do Rio na Rua Frei Caneca, nas imediações do Sambódromo, na região central do Rio. Policiais militares flagraram o momento em que quatro criminosos em duas motos escoltavam os veículos. Houve confronto e um suspeito foi ferido, os demais fugiram. As vans também conseguiram ser recuperadas. Ao contrário do primeiro caso, essas vans não levavam passageiros, mas sim transportavam insumos até unidades de saúde.