DH prende gerente do tráfico de drogas no Jardim Miriambi, São Gonçalo

De acordo com as investigações, o homem preso desta terça foi um dos que atirou contra Bruno Correira de Melo - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta terça-feira (10//09), o gerente do narcotráfico do Jardim Miriambi, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo apurado, o criminoso também é acusado de participação na morte de um homem, em janeiro deste ano, na praça Bandeirantes.

A captura ocorreu após informações do Setor de Inteligência da unidade. Os policiais foram até um ponto de venda de drogas, onde encontraram o traficante, além de um adolescente. Com eles, foram apreendidos drogas e um rádio transmissor.

Contra o gerente do tráfico, a equipe da DHNSG cumpriu um mandado de prisão por homicídio. Ele também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Já o adolescente vai responder por fato análogo ao crime de tráfico.



Sobre o homicídio:

De acordo com as investigações, o homem preso desta terça foi um dos que atirou contra Bruno Correira de Melo. O crime ocorreu em janeiro deste ano, na praça Bandeirante, em São Gonçalo. A vítima foi alvejada por 11 tiros. As investigações apontaram que o delito foi cometido a mando do narcotráfico da região.

A DHNG já prendeu outros dois criminosos envolvidos no crime: o que levou a vítima até o local e o que pilotou a moto com um dos atiradores. Dois outros foragidos são procurados.