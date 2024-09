Acidente em São Gonçalo deixa três jovens feridos

A colisão de um carro com um poste no Paraíso, em São Gonçalo, deixou três jovens feridos na madrugada deste domingo (08). O acidente de trânsito aconteceu na Rua Visconde de Itaúna, por volta das 4h30. Apesar do impacto, as vítimas tiveram ferimentos leves e apenas uma delas seguia internada até a tarde deste domingo (08).

Ainda não se sabe o ocasionou a batida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as três vítimas - duas mulheres, de 21 e 22 anos, e um homem, de 22. Os três foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Segundo a unidade, dois deles já receberam alta e apenas a jovem de 22 precisou permanecer na unidade ao longo do dia após receber atendimento. O estado de saúde dela é estável.

