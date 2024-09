Pôr-do-sol vermelho em Niterói? Entenda o fenômeno

O pôr-do-sol foi um pouco mais avermelhado em Niterói na tarde desta quinta (05). Assim como em diferentes regiões do país, o dia terminou com um Sol mais vermelho que o comum e, apesar da beleza na paisagem, o fenômeno pode ser um sinal de poluição atmosférica agravado pelas mudanças climáticas.

O fenômeno pode ser causado pelo acúmulo de partículas de poluição na cidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As partículas poluentes, comumente expelidas pela queima de combustível e por incêndios, acabam se concentrando pela baixa umidade do clima, o que para o espalhamento das cores do astro. O resultado é aparência mais alaranjada.

Tanto a baixa umidade como o aumento de focos de incêndio são resultado do período de seca no país, considerado o mais intenso da história do Brasil. A estiagem do atual momento já supera a de 2015, anteriormente tida como a pior do registro histórico. A estiagem de 2024 já atingiu cerca de 3 milhões de km² do território nacional, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden).