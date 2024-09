PM faz operação no Palácio, na Zona sul de Niterói

Acusados de tráfico de drogas, três homens, de 23, 25 e 31 anos, foram presos, no início da manhã desta quarta-feira (04), na Comunidade do Palácio, no Ingá, na Zona Sul de Niterói.

Policiais do 12º BPM (Niterói) foram a comunidade para reprimir a ação de criminosos. Houve confronto e os acusados foram presos com uma pistola, 100 cápsulas de cocaína, 50 trouxinhas de maconha, 50 pedras de crack, oito trouxinhas de skunk, quatro rádios transmissores e munições.

Os acusados e o material apreendido foram levados para a 77ªDP (Icaraí), onde o caso foi registrado.

Houve confronto e os acusados foram presos com uma pistola | Foto: Divulgação

A operação segue em andamento.