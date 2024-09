Policiais do 7º BPM, com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam foragido da Justiça

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 7º BPM (São Gonçalo), prenderam na tarde deste domingo (01), na Rua Osório Costa, no Colubandê, em São Gonçalo, com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), o foragido da Justiça, Carlos Magno Neto Ramos, vulgo “Magnum”, de 42 anos.

De posse de informações que ele havia dado entrada no setor de trauma, do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), após sofrer agressões de familiares, onde foi atendido, medicado e liberado, onde foi constatado através do nome do paciente um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de Homicídio, por condenação transitada e julgada, onde foram condenado a uma pena de 09 anos de reclusão em regime semiaberto.

Diante dos fatos, ele foi levado à 73ª DP (Neves), onde foi cumprido o mandado de prisão e também foi verificado que ele estava em Prisão Albergue Domiciliar (PAD), vindo aos autos notícia do descumprimento das condições impostas (rompimento do dispositivo eletrônico) sem apresentar qualquer justificativa, demonstrando falta grave. Ele será encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.



Assim, o 4º CPA/7ºBPM solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre a localização de foragidos da Justiça, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido