Niterói terá a 3ª Maratona neste domingo

A 3ª Maratona de Niterói acontece neste domingo (01). A prova é organizada pela 3A Eventos, com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A largada será no Caminho Niemeyer. O posto do revezamento será na Praia de Piratininga, no final da praia, próximo à Prainha com passando pela Avenida litorânea, Icaraí e Charitas.

Este ano, a maratona oferece uma ampla variedade de distâncias, permitindo que corredores de todos os níveis participem. O evento contará com as modalidades Solo, Dupla e Quarteto para a prova principal de 42km, além de percursos de 15km e 6km, uma caminhada de 2,5km e uma corrida especial para crianças. O horário de largada será às 7h30.

Leia também:

Antes do Instagram: como o Partiu.com marcou as noitadas de São Gonçalo nos anos 2000

Gabrielzinho domina os 50m costas e leva mais um ouro na natação

Com todas as inscrições esgotadas, o evento promete atrair um grande número de corredores e entusiastas do esporte, consolidando-se como uma das provas mais aguardadas do calendário esportivo da cidade. Participarão atletas e praticantes do esporte das seguintes faixas etárias: até 19 anos; 20 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; 60 a 69 anos; 70+



Este ano, a maratona oferece uma ampla variedade de distâncias, permitindo que corredores de todos os níveis participem. O evento contará com as modalidades Solo, Dupla e Quarteto para a prova principal de 42km, além de percursos de 15km e 6km, uma caminhada de 2,5km e uma corrida especial para crianças.

Diversidade de Modalidades

A Maratona de Niterói se destaca por sua capacidade de reunir tanto atletas profissionais quanto amadores. As diferentes opções de percurso permitem que cada participante encontre um desafio à altura de seu preparo físico. Desde a prova completa de 42km até a caminhada de 2,5km, o evento acolhe todos que desejam vivenciar a experiência de correr em uma das cidades mais belas do Brasil.

Entrega de medalhas atletas revezamento: Todas as medalhas de finisher serão entregues na chegada dos 42km. Todas as medalhas serão entregues juntas para o atleta que cruzar a linha de chegada. Exemplo: No quarteto, o atleta que correr o último trecho, ao cruzar a linha de chegada irá receber as 4 medalhas